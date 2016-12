Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Empägnis geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.142,24 +1,34% -3,83% Stoxx50 2.881,31 +0,89% -7,06% DAX 10.986,69 +1,96% +2,27% FTSE 6.902,23 +1,81% +10,57% CAC 4.694,72 +1,36% +1,24% DJIA 19.328,46 +0,40% +10,92% S&P-500 2.218,52 +0,28% +8,54% Nasdaq-Comp. 5.339,76 +0,13% +6,64% Nasdaq-100 4.794,33 +0,12% +4,38% Nikkei-225 18.496,69 +0,74% -2,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,35 +50

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,18 50,93 -1,5% -0,75 +13,5% Brent/ICE 53,18 53,93 -1,4% -0,75 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.176,10 1.169,76 +0,5% +6,34 +10,9% Silber (Spot) 17,16 16,72 +2,6% +0,43 +24,2% Platin (Spot) 940,50 935,00 +0,6% +5,50 +5,5% Kupfer-Future 2,63 2,67 -1,7% -0,05 +21,9%

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Selbst homöopathische Aufschläge reichen aus, um den Dow-Jones-Index und den marktbreiten S&P-500 auf Allzeithochs zu hieven. "Es scheint so, als ob nichts die Aktienrally stoppen kann", sagt Chefmarktanalyst Naeem Aslam von ThinkMarkets UK.Den Spielverderber liefert indes der Pharma- und Gesundheitssektor, der als schwächste Branche 1,1 Prozent abgibt. Pfizer, Merck und Johnson & Johnson stellen mit Abschlägen von 2,7 bzw. jeweils 2,0 Prozent die klaren Schlusslichter im Dow. Der designierte US-Präsident Trump will die Medikamentenpreise senken. Ford steigen um 1,5 Prozent. Der Automobilproduzent hat im vergangenen Monat 17 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt. Ein angehobener Ausblick von Western Digital verleiht der Aktie zu einem Plus von 7,3 Prozent. Für Aerovironment geht es mit enttäuschenden Quartalszahlen 9,6 Prozent abwärts. Die Royal Bank of Canada hat ihre pessimistische Sicht auf 3M aufgegeben. Die Aktie steigt 0,7 Prozent. Für Brown-Forman geht es 2,1 Prozent nach unten, nachdem der Konzern der Umsatzprognose gekappt hat. Praxair legen 1,7 Prozent zu. Linde hat die Gespräche mit dem US-Wettbewerber über eine Fusion wieder aufgenommen. Vera Bradley stürzen nach gesenkter Jahresprognose um 5,1 Prozent ab.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Gewinne - Der DAX ist aus der nun schon vier Monate dauernden Konsolidierung unter 10.800 Punkten fulminant nach oben ausgebrochen. Investoren setzten wie schon am Montag und Dienstag voll auf die EZB. Die könnte am Donnerstag das Anleihekaufprogramm zeitlich verlängern. Zudem gab es Hinweise auf einen Einstieg Italiens bei der schwer angeschlagenen Banca Monte dei Paschi. Genährt wurde die Rally vom italienischen Bankensektor. Der Sektorlegte um 4,2 Prozent zu. Banca Monte dei Paschi setzten sich mit einem Aufschlag von fast 11 Prozent an die Spitze. In Zürich verteuerten sich CS Group um 7,4 Prozent. Die Bank hat das Sparziel für das kommende Jahr um mindestens eine Milliarde Franken erhöht. Gekauft wurden zudem die konjunkturabhängigen Aktien aus der Automobil- und Rohstoffbranche. Sie gelten als vergleichsweise riskante Anlagen und profitieren von einer von der EZB angetriebenen zunehmenden Risikofreude der Anleger. BMW, Continental, Daimler und VW legten zwischen 3,3 und 4,6 Prozent zu, Europas Automobilsektor um 3,3 Prozent. Gleiches gilt für die Stahlbranche: Salzgitter stiegen um 4,7 Prozent, Arcelormittal um 5 und Thyssenkrupp sogar um 6,6 Prozent. Hier sorgten britische Medienberichte für Käufe, wonach die Chancen auf eine Fusion des Stahlgeschäfts mit der indischen Tata Steel wieder gestiegen seien.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0752 +0,34% 1,0716 1,0732 -1,0% EUR/JPY 122,1718 -0,32% 122,5674 122,28 -17,3% EUR/CHF 1,0828 +0,08% 1,0820 1,0833 -0,5% EUR/GBP 0,8533 +0,97% 0,8466 1,1846 +15,9% USD/JPY 113,63 -0,66% 114,38 113,94 -3,2% GBP/USD 1,2602 -0,44% 1,2657 1,2714 -14,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Gute Daten aus den USA sorgten für Kauflaune. In Tokio waren dank des schwächeren Yen vor allem Exportwerte gesucht. Überraschend schwach ausgefallene BIP-Daten in Australien bremsten die Kauflaune nicht, sondern schürten Spekulationen über weitere Zinssenkungen. Hauptthema in Tokio war die Ankündigung von Softbank-Chef Masayoshi Son, in den USA 50 Milliarden Dollar in Startup-Unternehmen investieren und so 50.000 Jobs schaffen zu wollen. Die Aktie schoss darauf um 6,2 Prozent nach oben. Zu den Favoriten in der gesamten Region gehörten Bankenaktien. Berichte über eine mögliche Kontrollmehrheit Italiens an der Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena dämpften Sorgen vor Problemen im Sektor. Zudem dürften höhere Zinsen dazu führen, dass das klassische Bankgeschäft wieder profitabler wird. Sumitomo Mitsui Financial gewannen 1,5 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial 2,5 Prozent. In Sydney legten ANZ um 1,5, Westpac Banking um 1,5 und Commonwealth Bank of Australia um 1,7 Prozent zu. In Schanghai gesucht waren Aktien aus dem Stahlsektor, getrieben von den Stahlpreisen. Hangzhou Iron & Steel legten um 2 Prozent zu, Angang Steel in Hongkong sogar um fast 10 Prozent. In Seoul markierten Samsung Electronics nach einem Plus von 1,4 Prozent ein neuerliches Rekordhoch. An der Aktie prallten derzeit sämtliche negative Nachrichten ab, sagten Händler.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Linde will Fusionsgespräche mit Praxair wieder aufnehmen

Nach dem geplatzten ersten Anlauf will Linde nun abermals mit dem US-Rivalen Praxair über einen Zusammenschluss verhandeln. Der Aufsichtsrat des deutschen Gase- und Anlagenbaukonzerns habe nach Beratungen mit dem Vorstand dafür jetzt grünes Licht gegeben, teilte Linde mit. Die Gespräche unter Gleichen sollen auf der Basis des von Praxair zuletzt gemachten modifizierten Vorschlags wieder aufgenommen werden, hieß es.

Tui erweitert den Vorstand um Ressort IT & Neue Märkte

Der Reisekonzern TUI erweitert seinen Vorstand: Frank Rosenberger, bislang verantwortlich für den Strategiebereich der TUI Group, übernimmt das neugeschaffene Ressort IT und neue Märkte. Der Manager ist mit Wirkung vom 1. Januar 2017 für drei Jahre bestellt, im ersten Jahr als stellvertretender Vorstand. Sein Nachfolger als Group Director Strategy wird Henrik Homann, wie die Tui AG mitteilte.

US-Richter weist Dieselabgas-Sammelklage gegen Mercedes ab

Ein Richter im US-Bundesstaat New Jersey hat eine geplante Sammelklage gegen Mercedes Benz USA abgewiesen. Die Klageschrift wirft der amerikanischen Daimler-Tochter vor, Kunden über die Abgase ihrer Dieselfahrzeuge getäuscht zu haben. Der Richter sah die rechtliche Position der Kläger allerdings als nicht tragfähig an.

ZF Friedrichshafen will Sparte für 1 Milliarde Dollar verkaufen

ZF Friedrichshafen will rund 1 Milliarde US-Dollar durch den Verkauf des Geschäfts mit Auto-Bedienelementen erlösen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass Sondierungsgespräche begonnen haben. Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender des Autozulieferers, hatte bereits am Vortag gegenüber Journalisten in Stuttgart über die Pläne für die Sparte Body Control Systems berichtet.

Citigroup sieht Handelsgeschäft im 4Q knapp 20% höher

Der Finanzvorstand der Citigroup, John Gerspach, rechnet mit einem Anstieg der Handelstätigkeit im vierten Quartal von nahezu 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Bank habe von erhöhter Kundenaktivität profitiert, die mit dem britischen Referendum über einen Austritt aus der Europäischen Union begonnen und sich nach der US-Präsidentschaftswahl fortgesetzt habe, sagte Gerspach auf einer Finanzkonferenz von Goldman Sachs. Die stärkere Nachfrage sei sowohl von Firmenkunden als auch Investoren gekommen.

