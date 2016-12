Ulm (ots) - Die Voten der Fachleute für die Wohnraum-Allianz weisen in die richtige Richtung: Der Vorschriftendschungel beim Bauen muss rasch gelichtet, manch gut gemeinte Vorschrift aus besseren Tagen dringend entschärft werden. Schon vor der Ankunft Zehntausender Flüchtlinge hat es beim sozialen Wohnungsbau im reichen Baden-Württemberg gehakt. Mit der Mammutaufgabe, bei explodierenden Immobilienpreisen Neuankömmlingen wie einheimischen Geringverdienern ein bezahlbares Dach über dem Kopf bieten zu können, ist eine Senkung der Hürden unumgänglich geworden. Die neue Lage erfordert von allen mehr Flexibilität. Dass sozialer Wohnungsbau künftig auch im ländlichen Raum gefördert wird, ist nicht nur aus Gründen der Gleichbehandlung von Stadt und Land richtig. Der Schritt kann zudem die teils überforderten Ballungsräume entlasten. Am Ende indes wird sich auch die Bundesregierung bewegen und steuerliche Anreize für private Investoren schaffen müssen. Die öffentliche Hand kann die Summen nicht allein aufbringen, die für die Ankurbelung des sozialen Wohnungsmarkts notwendig wären.



