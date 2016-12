Als eines der größten IoT-Konsortien mit mehr als 300 Mitgliedern macht die OCF bedeutende Schritte in Richtung einer verbundenen Umgebung

Die Open Connectivity Foundation (OCF), eine führende Normungsorganisation für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), hat die Aufnahme von 68 neuen Mitgliederorganisationen bekannt gegeben, darunter Haier Group, LG Electronics und NETGEAR, Inc. Damit ist die Mitgliederzahl der Gesellschaft auf über 300 Unternehmen angestiegen. Als eines der größten IoT-Konsortien folgt dieser Anstieg der Mitgliederzahl der Bekanntgabe im vergangenen Monat, dass die OCF und die AllSeen Alliance sich unter dem Namen OCF und deren Geschäftsordnung zusammen geschlossen haben. Das gemeinsame Ziel ist es, einen allgemeinen IoT-Standard zu schaffen.

Nachdem Analysten für das Jahr 2020 mehr als 25 Milliarden Endgeräte vorhersehen, ist der Bedarf, Interoperabilität zu gewährleisten, größer denn je. Die OCF erfüllt hier ihren Teil durch Industriekonsolidierung und mehr als 15 strategische Verbindungen mit branchenführenden Organisationen, wie etwa Thread Group und das Industrial Internet Consortium. Die OCF wird es auch weiterhin einfacher denn je machen, Produkte zu zertifizieren: sie hat in jüngster Zeit sechs weitere Labore rund um die Welt eröffnet.

"Die Reaktion der Branche auf unsere Fusion freut uns sehr, denn dies hat fast 70 neue Unternehmen dazu inspiriert, mit uns zusammen zu arbeiten, um einen allgemeinen Standard für das Internet der Dinge zu entwickeln", sagte Dr. Matthew Perry, der neu ernannte Präsident der Open Connectivity Foundation. "Mit der Aufnahme dieser neuen Mitglieder zur OCF sind wir eines der größten Konsortien der Branche geworden, was unsere Möglichkeit, offene und freie IoT-Standards zu schaffen erweitert. Das wiederum ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden komplett interoperable Produkte bereit zu stellen."

Die neuen Mitgliedsunternehmen sind zum Beispiel:

Affinegy Innopia Technologies, Inc. Arçelik A.S. Legrand France SA Beechwoods Software LG Electronics Beijing Co-cloud Technology Ltd. Midea Smart Technology Co., Ltd. Buffalo Inc. NETGEAR, Inc. Fabita s.r.l. Two Bulls LLC Haier Group Xped Corporation

Eine vollständige Liste der neuen Mitgliedsunternehmen ist im OCF Blog zu finden.

Zusätzlich gibt die OCF bekannt, dass zwei neue Direktoren gewählt wurden, um ihre Platinum-Mitgliedsunternehmen zu repräsentieren: Anoop Mohan, Vice President of Product, XFINITY Home bei Comcast, und Olivier Carmona, Director of Business Development bei AwoX. Ihre Amtszeit wird zwei Jahre betragen.

CES 2017

Die OCF wird im Januar auf der CES sein und Produkte quer durch verschiedene Branchen vorstellen, unter anderem Smart Home, Automobil und Gesundheitswesen. Dafür werden Interop-Zonen zur Verfügung stehen, in denen gezeigt wird, wie das Internet der Dinge in Wohnzimmern, Küchen und verbundenen Autos realisiert wird. Für weitere Informationen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: ocfpr@blancandotus.com oder besuchen Sie Stand Nr. 40930 im Smart Home Marketplace.

Über die Open Connectivity Foundation

Milliarden verbundener Systeme (Geräte, Telefone, Computer und Sensoren) sollten in der Lage sein, unabhängig vom Hersteller, Betriebssystem, Chipsatz oder physischen Transport miteinander zu kommunizieren. Die Open Connectivity Foundation (OCF) arbeitet an einer Spezifikation und finanziert ein Open-Source-Projekt, um diese Vision wahr werden zu lassen. Die OCF wird die große Chance des zukünftigen IoT-Markts ergreifen, die Innovation der Branche beschleunigen und Entwickler und Unternehmen dabei unterstützen, Lösungen für eine einzige, offene IoT-Interoperabilitätsspezifikation zu entwickeln. Die OCF wird dazu beitragen, die Interoperabilität für Verbraucher, Unternehmen und die Industrie zu sichern. AllSeen Alliance ist nun unter der Open Connectivity Foundation tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.openconnectivity.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

