Der Iran will seine Landeswährung Rial umbenennen und neu bewerten. Die Islamische Republik wolle die Währung künftig wieder als Toman bezeichnen, berichtete die staatliche Agentur IRNA am Mittwoch. Bis zu den 30er Jahren lautete der Name der Währung auch so. Viele Iraner bezeichnen den Rial auch heutzutage noch als Toman. Ein neuer Toman würde nach der Währungsreform zehn Rial entsprechen. Die Regierung habe dem Gesetz bereits zugestimmt. Parlament und Wächterrat müssten noch grünes Licht geben. Iran ist damit der zweite bevölkerungsreiche Staat, der in der Krise Veränderungen an seiner Währung vornimmt. In Indien hat eine Währungsreform, verbunden mit einer Bargeld-Rationierung zu massivem Chaos geführt.

