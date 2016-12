Liebe Leser,

aufgrund der guten operativen Entwicklung in beiden Sparten ist Leoni organisch leicht gewachsen. Der Anstieg wurde jedoch durch einen niedrigen Kupferpreis sowie Wechselkursveränderungen überkompensiert. So ging der Umsatz in den ersten 9 Monaten um 3,6% auf 1,07 Mrd € zurück. Das operative Ergebnis (EBITDA) belief sich auf 23,6 Mio €, ein Rückgang um 64,8%. Unterm Strich stand ein Verlust von 24,4 Mio €. Der Grund dafür waren hohe Aufwendungen für die Reorganisation der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...