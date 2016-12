Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Brenntag von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Derzeit seien Anlagen gefragt, die zur Absicherung gegen die Inflation taugten, schrieb Analyst Matthew Lloyd in einer Studie vom Donnerstag. Zu diesen gehörten auch die Aktie von Chemikalienhändlern wie Brenntag, falls sie die steigenden Preise an die Kunden weitergeben könnten. Allerdings zeigten die fehlende Erholung in den USA und das langsame Wachntum in Europa, dass das Nachfrageumfeld noch immer nicht robust sei./gl/fbr

ISIN: DE000A1DAHH0