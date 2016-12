_wige MEDIA AG baut neues Geschäftsfeld sporttotal.tv sowie internationales Projektgeschäft aus und veräußert _wige BROADCAST und _wige SOLUTIONS

08.12.2016 11:58

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

_wige MEDIA AG baut neues Geschäftsfeld sporttotal.tv sowie internationales Projektgeschäft aus und veräußert _wige BROADCAST und _wige SOLUTIONS

Köln, 8. Dezember 2016: Die _wige MEDIA AG wird künftig im skalierbaren Digitalgeschäft, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events expandieren. So wird das Unternehmen in einer Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik ausstatten, die es erlaubt, Fußball-Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch live mit der neuen Plattform "sporttotal.tv" zu übertragen. Deshalb wird das Unternehmen das Verlustgeschäft mit der TV-Produktion für nationale und internationale Sender, Verbände und Veranstalter sowie die margenschwache und kapitalintensive Medientechnik veräußern. Die _wige MEDIA AG hat heute entsprechende Verträge unterzeichnet. Demnach werden - sobald übliche aufschiebende Bedingungen erfüllt sind - alle Anteile an der _wige BROADCAST gmbh (TV-Produktion) an Wolfgang Reeh und die Assets der _wige SOLUTIONS gmbh (Medientechnik) an die von Thomas Riedel mit einem Partner neu gegründete wige SOLUTIONS GmbH & Co. KG veräußert.

Der Kaufpreis für die veräußerten Bereiche liegt bei insgesamt 4 Mio. EUR - davon 3,5 Mio. EUR für die _wige SOLUTIONS gmbh und 0,5 Mio. EUR für die _wige BROADCAST gmbh. Aus der Transaktion werden der _wige MEDIA AG voraussichtlich 1,6 Mio. EUR in bar zufließen. Ab 2017 ergibt sich aus der Veräußerung der beiden Aktivitäten ein nachhaltiger positiver Liquiditätseffekt aufgrund von durchschnittlich jährlich entfallenden Investitionen in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Damit sinkt der Kapitalbedarf erheblich. So hätte _wige allein im ersten Halbjahr 2017 1,1 Mio. EUR in das Broadcast-Segment und die Medientechnik investieren müssen. Die _wige MEDIA AG bleibt dabei als Generalunternehmer in der TV-Produktion aktiv, gibt aber das Verlustrisiko aus dem operativen Betrieb des stark saisonalen Geschäfts an den Käufer ab.

Darüber hinaus wird _wige MEDIA im Rahmen des Konzernumbaus voraussichtlich stille Reserven mit einem Volumen von 0,8 Mio. EUR heben. Durch die Veräußerungen entstehen zugleich einmalige, nicht cashwirksame Belastungen in Höhe von rund 3,2 Mio. EUR. Da 2016 nur Teile des ersten Großauftrages für die technische Ausstattung des Rennstrecken-Infrastrukturprojektes in Kuwait berücksichtigt werden können, wird der Umsatz 2016 voraussichtlich bei 63 Mio. EUR liegen, das EBT bei -6,5 Mio. EUR. Ab 2017 erwartet _wige MEDIA durchgängig positive, stetig wachsende Ergebnisse.

Unternehmenskontakt: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.wige.de Tel: +49 (0) 221-7 88 77-0 Fax: +49 (0) 221-7 88 77- 199 info@wige.de Investor Relations Kontakt: BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Gießerallee 6 47877 Willich Tel: +49 (0) 21 54 -8122-0 Fax: +49 (0) 2154-8122-11 wige@kommunikation-bsk.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

