Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde mit Blick auf den Personalwechsel und die Gespräche mit Praxair auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Verhandlungen mit dem US-Konkurrenten dürften für den Industriegasekonzern die letzte Chance auf eine weltweite Branchenkonsolidierung sein, schrieb Analyst Lutz Grüten in einer Studie vom Donnerstag. In einem Fusions-Szenario dürften Linde-Aktien 170 bis 180 Euro wert sein. Ohne eine vollständige Führungsspitze im Amt erschienen die Deutschen aber in einer schwachen Verhandlungsposition. Negativ hinzu komme der Verlust von Marktanteilen./tav/zb

