Die Commerzbank hat die Einstufung für Grenke angesichts der Übernahme von Europa Leasing auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Leasingspezialist expandiere damit in das Geschäft mit medizintechnischen Geräten, Dies schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer Studie vom Donnerstag. Das Geschäft dürfte sich positiv auf den Gewinn je Aktie in den kommenden zwei Jahren auswirken./tav/zb

AFA0031 2016-12-08/12:57

ISIN: DE000A161N30