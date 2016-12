Lieber Leser,

das Berliner Biotech-Unternehmen Epigenomics arbeitet seit Jahren an neuen Forschungsmethoden, um Patienten auf Krebs zu testen. Vor etwa 3 Wochen erhielt Epigenomics die Zulassung für den US-amerikanischen Markt, mit einem Bluttest auf Darmkrebs. Auch in China ist das Produkt Epi ProColon erhältlich und wurde von der dortigen Arzneimittelaufsicht als innovativste Neuzulassung erklärt. Diese Empfehlung ist in 2015 bei nur 9 von 7.530 zugelassenen Medikamenten vergeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...