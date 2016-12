Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer von dem Institut veranstalteten Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller schaue auf einen soliden Auftragseingang in den ersten Wochen des vierten Quartals und sehe sich auch wegen der anhaltend guten Entwicklung in Europa auf Kurs zu seinen Jahreszielen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer Studie vom Donnerstag./tav/zb

ISIN: DE0006219934