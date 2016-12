Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer von dem Institut veranstalteten Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Finanzchef des Verpackungsspezialisten habe sich sehr zuversichtlich geäußert, unter anderem auch zur Margenentwicklung und den operativen Jahreszielen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen profitiere weiterhin von seiner führenden Branchenposition. Die schwächere Umsatzentwicklung in diesem Jahr dürfte derweil vor allem auf die Entwicklung in Schwellenländern zurückgehen./tav/zb

