FRANKFURT (dpa-AFX) - Lufthansa -Chef Carsten Spohr rechnet damit, noch dieses Jahr mit seinen Piloten in die Schlichtung zu kommen. Damit wären dann eine Friedenspflicht und ein vorläufiges Ende der Streiks verbunden, sagte der Vorstandsvorsitzende am Donnerstag auf dem "Zeit"-Wirtschaftsforum in Frankfurt. Man werde dann auf Wunsch der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zunächst die Gehaltsfragen diskutieren, bevor man zu anderen Themen komme.

Die VC prüft nach bislang 14 Streikrunden derzeit ein Gehaltsangebot des Unternehmens. Die vorerste letzte Runde mit sechs Streiktagen hat Spohr zufolge die Lufthansa rund 100 Millionen Euro gekostet./ceb/DP/stb

