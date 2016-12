FinTech Group AG: FinTech Group AG gibt erstmals Guidance für 2017 bekannt und bestätigt Guidance für 2016

08.12.2016 18:09

FinTech Group AG gibt erstmals Guidance für 2017 bekannt und bestätigt Guidance für 2016

- Guidance 2017: Jahresüberschuss von rund 15,1 Mio. EUR bei Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR - Guidance 2017: Earnings Per Share (unverwässert) 0,90 EUR - Guidance 2016 bestätigt: EBITDA 30-35 Mio. EUR nach starkem zweiten Halbjahr

Frankfurt am Main, 08.12.2016 - Für das Jahr 2017 erwartet der Vorstand der FinTech Group AG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat am heutigen Tage einen Jahresüberschuss von 15,1 Mio. EUR bei einem erwarteten Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR. Das entspricht einem erwarteten Gewinn pro Aktie von (unverwässert) 0,90 EUR.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand ein EBITDA zwischen 30-35 Mio. EUR bei einem Umsatz von leicht weniger als 100 Mio. EUR.

Die FinTech Group AG veröffentlicht erstmals eine Guidance zu den Kennziffern Jahresüberschuss sowie Earnings per Share aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Turnarounds in den letzten beiden Jahren.

