TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung von bis zu 2.602.713 Aktien

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

08.12.2016 18:19

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung von bis zu 2.602.713 Aktien

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Hamburg, 8. Dezember 2016: Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat heute, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats, die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen, um dadurch die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zu unterstützen.

TOM TAILOR beabsichtigt bis zu 2.602.713 auf den Namen lautende Stückaktien unter Ausschluss von Bezugsrechten für die Altaktionäre zu begeben. Die Transaktion würde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 26.027.133,00 auf bis zu EUR 28.629.846,00 erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnbeteiligungsberechtigt. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem beschleunigten Platzierungsverfahren ('Accelerated Bookbuilding') festgelegt. Die Gesellschaft hat die prospektfreie Einführung der neuen Aktien und deren Zulassung zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg beantragt. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 14. Dezember 2016 vorgesehen.

Damit institutionelle Investoren sich an der Kapitalerhöhung beteiligen können, hat die Gesellschaft beschlossen, die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern mittels eines Accelerated Bookbuildings anzubieten. Fosun International Ltd. ("Fosun") wird die Transaktion durch Übernahme eines 29,47%igen Anteils pro-rata ihrer Beteiligung unterstützen.

Wie am 09. November 2016 bekanntgegeben wurde, hat die Gesellschaft eine Backstop-Vereinbarung mit Fosun abgeschlossen, nach der Fosun berechtigt ist, sich an der Barkapitalerhöhung im Verhältnis zu ihrer derzeitigen Aktienquote von ca. 29,47% zu beteiligen. Gleichzeitig hat sich Fosun in der Backstop-Vereinbarung verpflichtet, nicht platzierte neue Aktien zu übernehmen, soweit der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung nicht EUR 10 Mio erreicht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Fosun von der Verpflichtung befreit, nach § 37 des Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG) ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu veröffentlichen und durchzuführen, sollte Fosuns Beteiligung aufgrund der Teilnahme an der Kapitalerhöhung den Grenzwert von 30% erreichen. Außerdem könnte im Fall, dass sich Fosuns Beteiligung von 29,47% an der Gesellschaft erhöht, eine Freigabe durch die Kartellbehörden notwendig werden.

Soweit erforderlich, wird Fosun die zusätzlichen Aktien erst nach Freigabe durch die Kartellbehörden in einem zweiten Schritt zum Platzierungspreis erwerben. Grundsätzlich kann die Freigabe durch die Kartellbehörden erst auf der Basis der endgültig von Fosun zu übernehmenden Anzahl von Aktien und der daraus resultierenden Beteiligungsquote erfolgen. Auf der Basis von bereits mit den zuständigen Behörden geführten Gesprächen sind Fosun und TOM TAILOR sehr zuversichtlich, die benötigte Freigabe innerhalb weniger Tage zu erhalten. Fosun beabsichtigt, weiterhin ein langfristiger Hauptaktionär der TOM TAILOR Holding AG zu bleiben.

BNP Paribas und COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Kontakt:

Felix Zander Head of Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 40 58956-449 Email: felix.zander@tom-tailor.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0STST2

AXC0255 2016-12-08/18:19