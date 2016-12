Eifelhöhen-Klinik AG: Vertragsverlängerung

Eifelhöhen-Klinik AG / Schlagwort(e): Personalie

08.12.2016 18:46

Der Aufsichtsrat der Eifelhöhen-Klinik AG, Bonn, hat am 08.12.2016 beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden der Eifelhöhen-Klinik AG, Dr. Markus-Michael Küthmann, vorzeitig bis zum 31.12.2020 zu verlängern. U. a. für die von ihm initiierten langfristig laufenden Projekte der Eifelhöhen-Klinik AG, die von erheblicher Bedeutung für das Unternehmen sind, wird damit die besondere Erfahrung des Vorstandsvorsitzenden und eine mittelfristige Kontinuität der Unternehmensführung sichergestellt.

Herr Dr. Markus-Michael Küthmann hat das Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung am 08.12.2016 angenommen.

Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft, Bonn Der Vorstand

Unternehmen: Eifelhöhen-Klinik AG
ISIN: DE0005653604
WKN: 565360

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

