Schwarzach am Main - E.ON-Aktie: Kurssprung nicht überbewerten - Aktienanalyse Im DAX waren in dieser Woche Versorger-Werte besonders stark gefragt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Grund: Das Bundesverfassungsgericht habe die Klagen der Atomkraftbetreiber E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF), RWE und Vattenfall gegen den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie für teilweise erfolgreich erklärt.

Den vollständigen Artikel lesen ...