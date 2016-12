FRIWO AG: FRIWO AG erwirbt Wandler- und Drosselfertigung in Vietnam und erweitert damit Wertschöpfungskette

Ostbevern - Die FRIWO AG erwirbt über ihre Tochtergesellschaften im Rahmen eines Asset Deals eine Fertigung für Wandler und Drosseln von einem Zulieferbetrieb in Vietnam. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Group Intellect Power Technology Limited (GIP), Hongkong, wurde heute unterzeichnet. Die Fertigung befindet sich in einem Industriepark nahe Ho Chi Minh Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 2015 aufgebauten Produktionsstandort von FRIWO. Durch den Erwerb verbreitert der Anbieter von Power Supply-Lösungen seine Wertschöpfungskette und fertigt eine wichtige Komponente der FRIWO-Geräte künftig selbst. Der Vorstand erwartet positive Effekte mit Blick auf Liefersicherheit, Produktivität und Produktqualität.

Der Kaufpreis beträgt 3,4 Mio. USD zuzüglich der Bestände an Roh-, Halb- und Fertigerzeugnissen. Aus heutiger Sicht wird der Gesamtkaufpreis ca. 4,8 Mio. USD betragen.

Rund 90 Prozent des Umsatzes der erworbenen Geschäftsaktivitäten entfallen bereits auf die Belieferung der FRIWO-Gruppe. Durch die Vertiefung der Wertschöpfungskette bei gleichzeitiger Nutzung der Synergien, die sich aus der Angliederung an das eigene Werk in Vietnam ergeben, erwartet FRIWO im Jahr 2017 einen zusätzlichen positiven Beitrag zum Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 1 Mio. Euro.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener marktüblicher Bedingungen und soll im Januar 2017 vollzogen werden.

