Syrien stoppt Militäroffensive in AleppoDamaskus - Die syrische Armee hat ihre Angriffe in Ost-Aleppo vorübergehend eingestellt, damit etwa 8.000 Zivilisten in Sicherheit gebracht werden können. "Ich kann Ihnen heute sagen, dass die Kampfhandlungen der syrischen Armee in Ost-Aleppo unterbrochen wurden", sagte Russlands ...

