In Kooperation mit flockpit.com , das Unternehmen erforscht seit 2012 den Zusammenhang zwischen sozialen Medien und den Märkten und highlighted Tweets, die nach einem Score-System börsliche Relevanz haben. Social Media Finanzmarktdaten, eher US-lastig, die "Flockpit Flows" täglich auf boerse-social.com . Sberbank 9.14% 08.12 19:28 ALBERTOJOSEGAR4 @sberbank if you need a native lawyer in Spain for open delegation in this country. Can you contact with me. Thanks you. 08.12 16:42 INSubcontinent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...