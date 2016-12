Konzern verstärkt das Fundament für das Geschäft mit Klebepapieren und Filmen zum Bedrucken in Nordamerika

LINTEC Corporation (nachfolgend "LINTEC") (TOKYO:7966)(ISIN:JP3977200009) hat Verhandlungen mit Evergreen Holdings IV, LLC (nachfolgend "Evergreen"), einem hundertprozentigen Investor von MACtac Americas Holdings, LLC, hinsichtlich der Übernahme aller Mitgliedschaftsanteile von MACtac Americas, LLC, (Firmensitz: Ohio, USA, nachfolgend "MACtac"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MACtac Americas Holdings, LLC, und Hersteller und Vertreiber von Klebepapieren und Filmen zum Bedrucken in den USA geführt. Bei einem Meeting am 24. Oktober 2016 hat der Vorstand (das Board of Directors) von LINTEC die Übernahme aller Mitgliedschaftsanteile von MACtac durch die hundertprozentige Holdinggesellschaft des Unternehmens in den Vereinigten Staaten, LINTEC USA Holding, Inc. (Firmensitz: Massachusetts, USA), beschlossen und eine Kaufvereinbarung mit Evergreen abgeschlossen. LINTEC schloss die Maßnahmen für die Übernahme am 1. Dezember 2016 ab. Die Details sind wie folgt:

Hintergrund der Übernahme

LINTEC und seine konsolidierten Tochtergesellschaften (nachfolgend "der Konzern") übernahmen einen "Weg zur Rückkehr zum Wachstum durch aktives Management und kontinuierliche Innovation" als grundlegende Richtlinie im LINTEC INNOVATION PLAN 2016 (LIP-2016), einem mittelfristigen Dreijahres-Businessplan, gestartet im April 2014. Auf der Grundlage dieser Richtlinie arbeitet der Konzern an Schlüsselinitiativen wie zum Beispiel der "weiteren Förderung der globalen Entwicklung" für die Ausweitung von Aktivitäten in Ländern und Regionen, die eine Wirtschaftsentwicklung erwarten lassen, und "Förderung strategischer Fusionen und Übernahmen" für schnell ablaufende Geschäftsstrategien.

MACtac wird seine Produktionsstätten in den USA und Mexiko beibehalten und weiterhin hauptsächlich in Nordamerika Klebepapiere und Filme zum Bedrucken entwickeln. Durch Nutzung seiner einzigartigen und exzellenten Haftungsrezeptur und Hochgeschwindigkeits-Beschichtungstechnologie hat sich das Unternehmen eine solide Position im amerikanischen Markt gesichert. MACtac handelt auch mit Grafikblättern und verschiedenen Arten industrieller und medizinischer Klebebänder.

LINTEC ist davon überzeugt, dass der vollständige Eintritt in den nordamerikanischen Markt für Klebepapiere und Filme zum Bedrucken und die proaktive Entwicklung seiner Originalprodukte unter Nutzung seiner eigenen technologischen Entwicklungsfähigkeiten durch MACtac maßgeblich zur Prozessbeschleunigung der globalen Entwicklung von Druckprodukten und variablen Informationsprodukten, dem Kerngeschäft des Konzerns, beitragen wird. LINTEC plant auch, die Übernahme von MACtac zur Geschäftsoptimierung und -erweiterung nicht nur auf dem nordamerikanischen Markt, sondern auch in Japan und anderen Regionen zu nutzen. Dazu möchte das Unternehmen die einzigartige technische Leistungsfähigkeit von MACtac, seinen Markenwert und die Synergiemaximierung mit den Technologien von LINTEC nutzen.

Überblick über MACtac Americas, LLC

- Name des Unternehmens MACtac Americas, LLC - Firmensitz Stow, Ohio, USA - Gründung 1959 - Beschreibung der Geschäftstätigkeit Herstellung und Verkauf von Etiketten zum Bedrucken, VIP-Etikettenmaterial, Grafikblättern, industriellen und medizinischen Klebebändern usw. - Nettoumsatz/Betriebseinkommen Nettoumsatz 304 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr endete am 31. Dezember 2015) Betriebsergebnis 26 Millionen US-Dollar - Umsatzanteil Materialien zum Bedrucken, VIP-Etiketten-Materialien 79 Prozent Grafikblätter 12 Prozent Industrielle und medizinische Klebebänder usw. 9 Prozent

Durch Synergiemaximierung werden wir Kundenunternehmen in Nordamerika mit qualitativ hochwertigen Produkten bedienen.

LINTEC Corporation, Executive Officer, Sumio Morimoto,

Geschäftsführer Betrieb Druck- und Variable Informationsprodukte, Abteilung Betriebswirtschaft

Ernsthafter Eintritt in den nordamerikanischen Markt durch die Übernahme eines führenden Unternehmens

In den vergangenen Jahren hat der Konzern seine lokalen Produktions- und Verkaufsstätten hauptsächlich in Asien gestärkt, wo der Markt nach wie vor schnell wächst. Die Entwicklung von Verkaufskanälen und die Ausweitung der Markenbekanntheit in Europa gelang durch die erste vollständige Präsentation des Unternehmens bei der LABELEXPO EUROPE 2015. Um das Netzwerk in Europa weiter zu stärken, machte der Konzern im November 2016 LINTEC Graphic Films Ltd. in Großbritannien, ein Partnerunternehmen im Bereich Verkauf, zu einem Tochterunternehmen. Dazu gehörte auch LINTEC Europe B.V., eine Vertriebsgesellschaft in den Niederlanden.

Im Anschluss daran beschloss der Konzern, MACtac zu übernehmen, einen Hersteller von Klebepapieren und Filmen zum Bedrucken. Ziel ist der rasche Aufbau eines Verkaufskanals zur Abdeckung des grenzenlosen Marktes in Nordamerika, der einen Anteil von etwa 30 Prozent am weltweiten Markt von Klebeetiketten hält, und der weiterhin jährlich um zwei bis drei Prozent steigt.

Zielstrebige Verfolgung der Bemühungen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch die Integrierung von MACtac

Der Hauptgrund für die Auswahl von MACtac ist, dass das Unternehmen einen dauerhaften Auslieferungsrekord, eine starke Markenpower, hervorragende Beziehungen und ein beeindruckendes Verkaufsnetzwerk mit über 1.000 qualitativ hochwertigen Kundenunternehmen im nordamerikanischen Markt bieten kann. Es ist auch ein Hersteller, der als gleichgesinnter Kollege von LINTEC bereits auf festen Beinen steht. Während LINTEC seine Stärken in film-basierten Produkten beweisen kann, sind die Hauptprodukte von MACtac papier-basiert. Zusätzlich verfügt MACtac im Gegensatz zu LINTEC über eine einzigartige Technologie zur Konzipierung von Schmelzklebern und Hochgeschwindigkeits-Beschichtungsanlagen. Unter diesen Voraussetzungen sind wir davon überzeugt, dass die Synergien der Zukunft sehr vielversprechend sein werden.

Durch die Entwicklung und Einführung neuer Produkte infolge der Integration der eigenen Technologien von MACtac und der Materialentwicklungstechnologien von LINTEC werden wir Kundenunternehmen hauptsächlich in Nordamerika mit Produkten und Dienstleistungen in besserer Qualität bedienen können. Gleichzeitig werden wir durch die Nutzung der Markenkraft und des Verkaufsnetzwerks von MACtac die Originalprodukte von LINTEC im nordamerikanischen Markt proaktiv weiterentwickeln.

ÜBER LINTEC

LINTEC ist ein führendes Unternehmen im Bereich Klebstoffe. Das Artikelprogramm deckt viele unterschiedliche Bereiche ab. Dazu gehören nicht nur Klebepapier und -folien für Siegel und Etiketten, sondern auch splitterfeste Fensterfolien, Klebeblätter für Schilder im Außenbereich, Montageplatten für den Innenausbau, Klebeartikel für die Verwendung im Automobilbereich, Klebebänder für Halbleiter sowie Klebeartikel für den LCD-Bereich.

LINTEC entwickelt und vermarktet ferner eine Vielfalt spezieller Papierartikel wie farbiges Papier für Umschläge sowie Trennpapier und -folien und Casting-Papier. Diese Basispapier-Trennfolien mit Klebstoff werden intern geliefert, und Artikel mit dieser Prozesstechnologie sind auf dem Markt sehr verbreitet.

