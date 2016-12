Die Privatbank Berenberg hat BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die bevorstehende beschleunigte Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen werde die Restwerte von Leasingfahrzeugen deutlicher als bislang erwartet sinken lassen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Branchenstudie vom Freitag. BMW sei unter allen europäischen und US-Autoherstellern am stärksten engagiert und dürfte entsprechend am meisten davon belastet werden./edh/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003