09.12.2016 09:24

TOM TAILOR Holding AG erwartet durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung einen Erlös von ca. EUR 12,8 Mio. zu erzielen

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Hamburg, 9. Dezember 2016: TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat heute 2.602.713 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 8. Dezember 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei Fosun International Ltd. ("Fosun") und institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von EUR 4,90 je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2016 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 26.027.133,00 auf EUR 28.629.846,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnbeteiligungsberechtigt und werden voraussichtlich am 14. Dezember 2016 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein voraussichtlicher Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 12,8 Mio. zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die Unterstützung der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zu verwenden.

BNP Paribas und Commerzbank Aktiengesellschaft begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Kontakt: Felix Zander

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 40 58956-449 Email: felix.zander@tom-tailor.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

