Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork (Facebook-Gruppe) Ich meine: Am 12.12. bei unserer finalen Roadshow 2016 http://www.boerse-social.com/roadshow neben AGRANA Beteiligungs-AG , FACC und Rosenbauer Group dabei: CONDA mit Venture Space Paul Poeltner Daniel Horak "Venture Space ist die innovative Beteiligungsoption an jungen Wachstumsunternehmen, die optimale Finanzierungsbedingungen für Investoren schafft. Das Motto lautet gemeinsam investieren. Mit Venture Space können alle Investoren entscheiden, wo investiert wird und das Investitionsverhalten mitbestimmen. Dazu gibt es einen eigenen Investor-Room mit Voting-Mechanismen zur Entscheidungsfindung." Venture Space: Sie entscheiden mit! Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...