Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 97 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Kostensenkungsprogramm dürften bei den Aktien des Dialysekonzerns künftig andere Themen in den USA in den Fokus rücken, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Freitag. Er verwies auf eine anstehende Steuerreform, Pauschalzahlungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung (BPCI) sowie neue Versorgungsmodelle für Patienten mit Nierenversagen (ESCO). Das angepasste Kursziel begründete er mit einer angepassten Bewertungsskala./tih/fbr

