Wallisellen (ots) -

- Allianz Suisse investiert rund 290 Millionen Franken in Wohn-

und Büroimmobilien in der Westschweiz

- Die modernen Wohn- und Bürogebäude befinden sich an attraktiven

Lagen in den Regionen La Riviera (VD), und La Broye (FR) und

Lausanne (VD)

- Attraktives und langfristiges Investment in Tiefzinsumfeld



Die Allianz Suisse hat ihre bislang grösste Immobilieninvestition

in der Westschweiz getätigt. In den Regionen La Riviera (VD), La

Broye (FR) und Lausanne (VD) hat sie mehr als 220 Wohnungen mit einer

Gesamtfläche von rund 20'000m² sowie Bürogebäude mit einer

Gesamtfläche von rund 16'000m² erworben. Das

Gesamt-Investitionsvolumen liegt bei rund 290 Millionen Franken.

Damit folgt die Allianz Suisse ihrer Strategie, angesichts des

Tiefzinsumfelds verstärkt in moderne und nachhaltige

Immobilienprojekte an attraktiven Standorten zu investieren.



Mit dem Kauf des Immobilienportfolios erweitert die Allianz Suisse

ihren Bestand in der Westschweiz. Die modernen Wohn- und Bürogebäude

befinden sich allesamt an attraktiver Lage in dynamischen

Wirtschaftsregionen, in denen die Leerstandsquote gering und die

Nachfrage nach adäquatem Wohn- und Büroraum hoch ist. Darüber hinaus

sind die Regionen verkehrstechnisch optimal erschlossen und befinden

sich nahe der Wirtschaftszentren Vevey, Lausanne und Fribourg, in

denen international renommierte Unternehmen aus der High Tech- und

Nahrungsmittelbranche ihren Sitz haben.



Investition in die Zukunft



"Die meisten Objekte sind bereits vermietet oder befinden sich

derzeit noch im Bau. Das sichert uns angesichts des Tiefzinsumfelds

langfristig eine ansprechende und planbare Rendite", betont Martin

Kaleja, CEO der Allianz Suisse Immobilien AG. "Zudem verfügen

sämtliche Gebäude über einen hohen Ausbaustandard und entsprechen

strengsten Nachhaltigkeitskriterien. Für uns ist der Erwerb des

Immobilienportfolios also eine Investition in die Zukunft und ein

klares Bekenntnis zum Standort Westschweiz." Mit einem

Immobilienportfolio von mehr als vier Milliarden Franken zählt die

Allianz Suisse zu den grössten Immobilieninvestoren der Schweiz.



