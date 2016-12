Was ist passiert?

Aufgrund einer deutlichen Hochstufung durch einen Analysten machte die Aktie von Advanced Micro Devices (WKN:863186) am Donnerstag einen deutlichen Sprung. Diese Hochstufung kommt nach einer Reihe positiver Nachrichten für AMD, darunter ein Vertrag im Bereich Cloud-Computing und Gerüchten um einen Lizenzvertrag mit Intel. Die Aktie stieg um 11,5% nach dieser Hochstufung und erreichte um 14:30 Uhr EST einen Gewinn von 8,3%.

Wie geht es jetzt weiter?

Bank of America Merrill Lynch stufte AMD von Underperform auf Kaufen hoch und führte die Fortschritte bei der Trendwende und die massiven Möglichkeiten des Unternehmens an, Intel und NVIDIA herauszufordern. Der Erfolg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...