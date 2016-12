Bad Marienberg - Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem soliden Aufschwung, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Hauptstütze ist die lebhafte Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage und von steigenden Einkommen der privaten Haushalte profitiert", erläuterte Bundesbankpräsident Jens Weidmann die neue halbjährliche Konjunkturprognose seiner Institution.

