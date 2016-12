PNE WIND AG veräußert 80prozentige Beteiligung an der PNE WIND YieldCo Deutschland GmbH

09.12.2016 20:49

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU- Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

PNE WIND AG veräußert 80prozentige Beteiligung an der PNE WIND YieldCo Deutschland GmbH

Cuxhaven, den 9. Dezember 2016 - Die PNE WIND AG hat heute mit einer Tochtergesellschaft der AREF II Renewables Investment Holding S.à.r.l. einen Vertrag über den Verkauf von 80 Prozent der Geschäftsanteile an der PNE WIND YieldCo Deutschland GmbH mit einem Unternehmenswert (Enterprisevalue) von mehr als 330 Mio. Euro unterzeichnet. Die PNE WIND AG bleibt mit 20 Prozent an der PNE WIND YieldCo Deutschland GmbH beteiligt und übernimmt das Betriebsmanagement YieldCo und der darin enthaltenen Windparks. Der Vollzug des Kaufvertrags steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, u.a. der Freigabe des Bundeskartellamts. Der Kaufpreis, dessen Zahlung noch in diesem Jahr erwartet wird, beträgt rund 103 Mio. Euro.

Bei Vollzug des Vertrages noch in diesem Jahr ist der nunmehr vereinbarte Anteilsverkauf ein wesentlicher Schritt zum Erreichen des Ergebnisziels eines Konzern-EBIT im Bereich von bis zu 100 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2016.

Bei dem Käufer handelt es sich um eine Enkelgesellschaft des Energie- und Infrastrukturfonds Allianz Renewable Energy Fund II, der von Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird. In der PNE WIND YieldCo Deutschland GmbH hat die PNE WIND AG bislang Windparkprojekte mit insgesamt 142,5 MW gebündelt, von denen sich 6 MW noch in Bau befinden. Es besteht eine Option auf den Erwerb weiterer 9,9 MW von der PNE WIND Gruppe.

Kontakt: Kontakte für Rückfragen PNE WIND AG Leiter Unternehmenskommunikation Rainer Heinsohn Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 E-mail: Rainer.Heinsohn@pnewind.com PNE WIND AG Investor Relations Scott McCollister Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 E-mail: Scott.McCollister@pnewind.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnewind.com Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

