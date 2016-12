NEW YORK (dpa-AFX) - In den New Yorker Aktienmarkt drängen immer mehr Anleger. Der anhaltende Kaufrausch hat die Indizes auch am Freitag wieder zu neuen Rekorden getrieben. Anzeichen von Höhenangst sind nicht auszumachen. Fast mit der Schlussglocke kletterte der Wall-Street-Leitindex Dow Jones bis auf 19 757,74 Punkte und damit so hoch wie nie zuvor. Der Schlussstand lag nur knapp darunter bei 19 756,85 Punkten - ein Gewinn von 0,72 Prozent. Auf Wochensicht bedeutet dies für das weltweit wichtigste Börsenbarometer ein Plus von gut 3 Prozent.

Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,59 Prozent zu auf 2259,53 Punkte und blieb damit knapp unter der im Verlauf erreichten Bestmarke von 2259,80 Zählern. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,76 Prozent auf 4895,90 Stellen nach oben./ajx/she

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

