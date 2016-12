Die J.M. Huber Corporation teilte heute mit, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von Silica, einer Geschäftseinheit von Huber Engineered Materials (HEM), an das internationale Spezialchemie-Unternehmen Evonik Industries AG unterzeichnet hat.

Die Transaktion umfasst die Silica-Einrichtungen von HEM in Nordamerika, Europa und Asien. Bis zum Abschluss des Verkaufs ist Silica weiter als Teil von HEM tätig. Für 2016 wird die Silica-Geschäftseinheit von Huber voraussichtlich einen Umsatz von fast 300 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von ca. 60 Millionen US-Dollar ausweisen.

Der Verkauf von Silica wird keine Auswirkungen auf die anderen Geschäftseinheiten von HEM haben, darunter Fire Retardant Additives und Ground Calcium Carbonate.

Mike Marberry, der President und CEO von Huber, merkte an: "Silica ist seit den 1950er Jahren ein Teil von Huber und hat den Weg für die globale Expansion des Unternehmens im Bereich technischer Materialien geebnet. Auch wenn es schwer ist, uns von diesem langjährigen Geschäftsbereich zu trennen, sind wir überzeugt davon, dass Evonik hervorragend zu unseren Silica-Kunden und -Mitarbeitern passt." Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen.

Marberry erklärte weiter: "Huber beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf nach dem Abschluss der Transaktion strategisch in unser Kerngeschäft technische Materialien zu investieren, um unser Portfolio von Spezialprodukten weiter zu stärken."

Evonik wird durch die Integration des Kieselsäure-Geschäftsbereichs in sein Unternehmen in der Lage sein, vor allem seine Position in Nordamerika und Asien auszubauen. "Huber Silica ergänzt unser Wachstumssegment Resource Efficiency hervorragend", kommentierte Klaus Engel, Chairman of the Executive Board von Evonik. "Darüber hinaus wird es Gelegenheit zur strategischen Entwicklung des Unternehmensportfolios von Evonik bieten."

Die Silica-Geschäftseinheit von Huber ist auf den Sektor der zahnärztlichen Versorgung ausgerichtet. Bislang lag der Schwerpunkt des Kieselsäure-Geschäfts von Evonik in erster Linie auf Industrieanwendungen, z. B. in der Reifen- und Beschichtungsindustrie. Durch die Kombination von Silica und Evonik entsteht ein weltweit integriertes Kieselsäure-Geschäft, das besser in der Lage sein wird, Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.

J.M. Huber wurde bei der Transaktion von Bank of America Merrill Lynch, Moelis Company LLC und Jones Day vertreten.

Über die J.M. Huber Corporation (www.huber.com)

Die J.M. Huber Corporation mit Hauptsitz in Edison im US-Bundesstaat New Jersey betreibt ein Portfolio von Unternehmen mit Schwerpunkt auf technischen Materialien, dem Kerngeschäft des Konzerns. Huber, das 1883 gegründet wurde, ist heute eines der größten in Familienbesitz befindlichen Unternehmen in den USA. Das diversifizierte, multinationale Unternehmen entwickelt Produkte, die in einem breiten Spektrum an Verbraucher- und Industrieanwendungen zum Einsatz kommen, unter anderen in den Bereichen Flammschutzadditive und Rauchunterdrückungsmittel, Körperpflege, Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und Baumaterialien.

Über Huber Engineered Materials(www.hubermaterials.com)

Huber Engineered Materials mit Hauptsitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist ein international agierendes Unternehmen mit dem Fokus auf technischen Spezialstoffen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Ästhetik und Verarbeitung einer umfangreichen Palette von Produkten für Industrie- und Verbraucheranwendungen. Das Unternehmen ist dank seines Knowhows im Bereich der anorganischen Chemie in der Lage, ein Portfolio hochwertiger Produkte wie Spezial-Kieselsäure und Silikate, Aluminiumtrihydrat, Magnesiumhydroxid, Molybdatverbindungen sowie Kalziumkarbonat mit einem Reinheitsgrad zur Verfügung zu stellen, der Industrie- und Lebensmittelstandards sowie dem United States Pharmacopeia (offizielles Arzneibuch der USA) gerecht wird.

About Evonik Industries AG (www.evonik.com)

Evonik ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemie, der in mehr als 100 Ländern rund um den Globus tätig ist. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten über 33.500 Mitarbeiter einen Umsatz von ca. 13,5 Milliarden Euro und ein operatives, bereinigtes EBITDA von ca. 2,47 Milliarden Euro.

