MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 12/09/16 -- Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) hält am 15. Dezember 2016 in New York City einen Investorentag für Investoren und Finanzanalysten ab.

Bei diesem Anlass werden President und Chief Executive Officer Alain Bellemare und sein Führungsteam Gelegenheit haben, die Erfolge des Unternehmens in den vergangenen 12 Monaten, das Voranschreiten seines Sanierungsplans sowie seine Ziele und die Ausrichtung für das Jahr 2017 zu besprechen. Die Präsentationen finden von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr Eastern Time (ET) nach folgendem Tagesplan statt:

---------------------------------------------------------------------------- 8:00 Uhr Alain Bellemare President und Chief Executive Officer ---------------------------------------------------------------------------- 8:30 Uhr John Di Bert Senior Vice President und Chief Financial Officer ---------------------------------------------------------------------------- 9:00 Uhr Jim Vounassis Vice President, Operations Strategy und Chief Transformation Officer Nico Buchholz Senior Vice President und Chief Procurement Officer ---------------------------------------------------------------------------- 9:30 Uhr Frage-Antwort-Runde für Investoren und Analysten ---------------------------------------------------------------------------- 9:45 bis 10:00 Uhr Pause ---------------------------------------------------------------------------- 10:00 Uhr Laurent Troger President, Transportwesen ---------------------------------------------------------------------------- 10:30 Uhr Jean Seguin President, Flugzeugkomponenten- und Ingenieurdienstleistungen ---------------------------------------------------------------------------- 11:00 Uhr David Coleal President, Business Aircraft ---------------------------------------------------------------------------- 11:30 Uhr Fred Cromer President, Commercial Aircraft ---------------------------------------------------------------------------- 12:00 Uhr Frage-Antwort-Runde für Investoren und Analysten ----------------------------------------------------------------------------

Für Angehörige der Presse, Aktionäre und andere Stakeholder werden unter folgender Webadresse ein Live-Webcast und maßgebliche Grafiken zur Finanzlage zur Verfügung stehen:

www.ir.bombardier.com

Unter derselben Adresse wird ab dem nachfolgenden Tag außerdem eine Aufzeichnung des Webcasts erhältlich sein.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.





Kontakt:

Bombardier Inc.

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

+514 861 5727



Bombardier Inc.

Simon Letendre

Senior Advisor, Public Affairs

+514 861 9481