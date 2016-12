Ad-hoc: Rocket Internet SE bringt Anteile an Foodpanda in Delivery Hero ein gegen neu ausgegebene Anteile an Delivery Hero

Ad-hoc: Rocket Internet SE bringt Anteile an Foodpanda in Delivery Hero ein gegen neu ausgegebene Anteile an Delivery Hero

Berlin, Germany, 9. Dezember, 2016 - Rocket Internet SE ("Rocket Internet" oder das "Unternehmen") (ISIN DE000A12UKK6) hat, zusammen mit den anderen Investoren der Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. ("foodpanda"), vereinbart, ihre Anteile an foodpanda in die Delivery Hero Holding GmbH ("Delivery Hero") einzubringen. Im Gegenzug erhält Rocket Internet neu ausgegebene Anteile an Delivery Hero. Rocket Internets Beteiligung an Delivery Hero wird nach der Transaktion ca. 37.7 % (unter Berücksichtigung von Verwässerung) betragen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich bis 31. Dezember 2016 vollzogen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Pressemitteilung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Rocket Internet SE ("Rocket Internet") und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket Internet betreffen, oder durch andere Faktoren. Rocket Internet übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

