Der Aufsichtsrat der Deutschen Post AG will den Vertrag mit Deutsche Post-Chef Frank Appel verlängern. Er soll den deutschen Logistik- und Post-Riesen weitere fünf Jahre führen.

Deutsche-Post -Chef Frank Appel kann auf eine weitere Amtszeit an der Spitze des Bonner Brief- und Logistikkonzerns setzen. Der Aufsichtsrat wolle den bis Oktober 2017 laufenden Vertrag des 55-Jährigen Vorstandschefs verlängern, sagten mehrere Insider am Freitag und bestätigten damit einen Bericht der "Rheinischen Post". Die Entscheidung solle im Laufe des Tages gefällt werden. Voraussichtlich werde Appel weitere fünf Jahre an der Spitze des Dax-Konzern stehen. Ein Post-Sprecher wollte die Aussagen nicht kommentieren. Die Arbeit für den Bonner Konzern mache ihm viel Spaß, hatte der promovierte Neurobiologe immer wieder gesagt. Appel ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender des Konzerns mit mehr als einer halben Million Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von zuletzt über 59 Milliarden Euro. Appel hat in seiner Zeit an der Spitze des Unternehmens unter anderem aus der einst lahmenden und mit massiven Problemen in den USA kämpfenden Express-Sparte einen Ertragsbringer ...

