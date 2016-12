Die Konsolidierung im Markt für Essens-Lieferdienste geht weiter. Delivery Hero und Foodpanda machen jetzt gemeinsame Sache. Schmalhans wird Küchenmeister.

Der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero schluckt seinen Konkurrenten foodpanda. Delivery Hero teilte in der Nacht zum Samstag mit, mit der Übernahme stärke es seine globale Führungsrolle. Beide in Berlin ansässigen Unternehmen führen nach eigenen Angaben zusammen monatlich mehr als 20 Millionen Bestellungen in 47 Ländern aus.

Delivery Hero und foodpanda sind Beteiligungen der Holding Rocket Internet. Im Austausch für die Anteile an foodpanda erhält Rocket Internet neu ausgegebene Aktien von Delivery Hero, heißt es in der Pflichtmitteilung. Damit steige der Anteil an Delivery Hero auf knapp 40 Prozent. Die Übernahme unterliege den üblichen rechtlichen Bedingungen und werde vermutlich bis Jahresende abgeschlossen.

Die ...

