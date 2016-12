Halle (ots) - Der umstrittene langjährige Geschäftsführer der Stadtwerke in Zeitz, Andreas Huke, hat über Jahre hinweg Politiker, Unternehmer und hochrangige Beamte zu kostspieligen Reisen eingeladen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe). Mit Ausflügen zu Fußball-Bundesligaspielen sollten die Gäste offenbar für das kommunale Unternehmen aus dem Burgenlandkreis eingenommen werden. Polizeibeamte nahmen nach Informationen der Zeitung etwa an Ausflügen nach Gelsenkirchen zu Spielen des FC Schalke 04 teil.



Andreas Huke war im November entlassen worden. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Die Zeitzer Stadtwerke hatten offenbar über Jahre eine Loge in der Veltins Arena in Gelsenkirchen genutzt. Ab dem Jahr 2001 seien nach Hukes Angaben jeden Spieltag bis zu zwölf Gäste eingeladen worden - oft mit Übernahme der Übernachtungskosten. Diese Gäste kamen auch aus der Polizeidirektion in Halle.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200