Quercus Assets Selection mit Schwerpunkt auf Investitionen in Infrastruktur für erneuerbare Energien, gab bekannt, dass der erste Zeichnungsschluss von 150 Millionen Euro erreicht wurde, angeführt von seinem Mitbegründer und CEO, Diego Biasi.

Die drei neuen Fonds streben eine halbjährlich ausgeschüttete Jahresdividende von 6 Prozent an sowie einen IZF (IRR) von über 11 Prozent. Quercus will mit den drei Fonds bis Dezember 2018 insgesamt 500 Millionen Euro beschaffen und sich damit unter den drei bedeutendsten Fonds für Infrastruktur für erneuerbare Energie in Europa platzieren. Der nächste Zeichnungsschluss der Fonds wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2017 stattfinden.

Quercus startete die drei Fonds Anfang 2016 im Rahmen eines einzigartigen Projekts zur Kombination von drei separaten Fonds für erneuerbare Energie, um den Anlegern Wahlmöglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Dabei handelt es sich um einen Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro für italienische Windenergie, einen Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro für italienische Solarstromanlagen und einen Fonds in Höhe von 200 Millionen Euro für europäische MultiTech-Einrichtungen.

Diego Biasi, Mitbegründer und CEO von Quercus, sagte dazu: "2016 erweist sich wiederum als großartiges Jahr für Quercus. Wir werden das verwaltete Vermögen wie jedes Jahr seit unserer Gründung wiederum verdoppeln, und das trotz der Volatilität der globalen Märkte. Wir sind bestrebt, im Lauf der nächsten fünf Jahre zu den größten europäischen Investoren im Bereich erneuerbare Energie zu gehören. Im Hinblick auf dieses Ziel werden wir mit den besten Finanz- und Branchenpartnern in ganz Europa zusammenarbeiten."

Vito Gamberale, Chairman von Quercus, äußerte sich dazu wie folgt: "Unser Ziel besteht darin, bestehende Einrichtungen zu erwerben, die einen mindestens dreijährigen konsolidierten Betrieb hinter sich haben, um sicherzustellen, dass unsere Anlagen ihre Produktivitätsziele erreichen. Dieser Aspekt soll sich zusammen mit vorgegebenen Quoten, die den jeweiligen Einrichtungen zugeordnet werden, in Renditen umsetzen, die denen hochverzinslicher Anleihen entsprechen und gleichzeitig von Investment-Grade-Vermögenswerten profitieren, deren Renditen unabhängig von der Marktvolatilität sind."

Über Quercus

Quercus Investment Partners Limited mit Sitz in London untersteht der Aufsicht der britischen FCA und leistet Beratungsdienste für Quercus Assets Selection Sarl, General Partner von SICAV-SIF Quercus Assets Selection SCA, das von der CSSF in Luxemburg reguliert wird.

Das Ziel von Quercus Assets Selection besteht in der Schaffung eines ausgeglichenen Vermögenswertportfolios, das in technologischer und geografischer Hinsicht diversifiziert ist. Es soll Inflationsschutz bieten, eine niedrige Korrelation mit traditionellen Finanzmärkten aufweisen und über einen längeren Anlagenzeitraum einen stabilen und vorhersehbaren Cashflow erzeugen.

