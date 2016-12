WASHINGTON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die amerikanische Notenbank Fed steht vor ihrer zweiten Zinsanhebung nach der weltweiten Finanzkrise. Anleger und Analysten gehen fest davon aus, dass die Federal Reserve ihren Leitzins am kommenden Mittwoch (14. Dezember) um 0,25 Prozentpunkte erhöhen wird. Die Fed Funds Rate, wie der Leitzins in den USA genannt wird, würde dann in einer Spanne von 0,5 bis 0,75 Prozent liegen. Das wäre zwar immer noch ein niedriges Zinsniveau, immerhin aber ein halber Prozentpunkt mehr als der faktische Nullzins, den die Fed in der Finanzkrise 2008 eingeführt hatte.

Einen ersten Schritt weg von der Nulllinie vollzog die Fed ziemlich genau vor einem Jahr. Im vergangenen Dezember erhöhte sie ihren Leitzins erstmalig seit der Finanzkrise, die in dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers ihren Höhepunkt fand. Zum Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung schien es so, als würde die Fed in diesem Jahr ganze viermal an der Zinsschraube drehen. Doch daraus wurde nichts: Erst kamen der Fed die weltweiten Börsenturbulenzen zu Jahresbeginn in die Quere, dann folgte eine globale Wachstumsschwäche und das Brexit-Votum der Briten. Schließlich hielt sich die Notenbank im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl zurück. Aus ursprünglich vier erwarteten Zinsschritten dürfte das Jahr damit allenfalls mit einer Zinserhöhung zu Ende gehen.

Dass die Zeichen jetzt wieder auf Zinsanhebung stehen, hat nicht zuletzt Notenbankchefin Janet Yellen klar zu verstehen gegeben. Im November sagte Yellen vor Parlamentariern, ein weiterer Zinsschritt sei "relativ bald" angemessen. Was im herkömmlichen Sprachgebrauch wenig konkret klingt, ist in der oft verklausulierten Sprache von Notenbankern eine deutliche Ansage. Yellen hat allen Grund, einen zweiten Zinsschritt zu wagen: Die US-Wirtschaft läuft im Großen und Ganzen rund, der Arbeitsmarkt ist ausgelastet, und die Inflation zieht langsam an. Die Börsen sehen das ähnlich: Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Anhebung wird mit 100 Prozent bewertet. Oder in der Sprache der Märkte: Der Zinsschritt ist "eingepreist".

Aus Expertensicht ist es deshalb auch viel interessanter, welchen Kurs die Fed im kommenden Jahr fährt. Hier kommt der künftige US-Präsident Donald Trump ins Spiel: Im Wahlkampf hat Trump starke Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben für die teils marode Infrastruktur angekündigt. "Ein kräftiges Gasgeben der Fiskalpolitik würde den Inflationsdruck erhöhen", erklärt Bernd Weidensteiner, USA-Experte von der Commerzbank. Kommt die Inflation zurück, könnte sich die Notenbank gezwungen sehen, ihre Geldpolitik wesentlich rascher zu straffen, als es gegenwärtig erwartet wird. Die Fed selbst geht zurzeit von zwei Zinsanhebungen im kommenden Jahr aus.

Viele Fachleute beschwichtigen jedoch: "Weder ist eine massiv expansive Fiskalpolitik in den nächsten Jahren bereits ausgemachte Sache, noch ist plötzlich eine spürbar höhere Teuerungsrate zu erwarten", sagt Fed-Experte Patrick Franke von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). An den Finanzmärkten jedoch sind die Zinsen ebenso deutlich gestiegen wie die Erwartungen an die künftige Geldentwertung. Franke relativiert: "Die Reaktionen an den Finanzmärkten seit der Wahl am 8. November werfen die Frage auf, ob die Anleger nicht von einem Extrem - nie wieder Inflation, ewige Nullzinsen - nun ins andere verfallen."

Angesichts dieses ungewissen Ausblicks dürften die neuen Zinsprognosen der US-Notenbanker auf besonders großes Interesse stoßen. Die Währungshüter geben mehrmals im Jahr nicht nur ihre Einschätzung zum Wirtschaftswachstum, zur Preisentwicklung und zur Arbeitsmarktsituation ab. Auch tragen sie ihre Einschätzung zur künftigen Zinsentwicklung nach außen. Dieses Bild über die Stimmung im geldpolitischen Ausschuss FOMC sorgt regelmäßig für starke Bewegung an den Finanzmärkten. Sollte die Fed beispielsweise ihre Zinsprognosen anheben, weil sie die voraussichtliche Finanzpolitik Trumps berücksichtigt, dürfte insbesondere der US-Dollar profitieren./bgf/jkr/stb

