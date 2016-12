In der SPD liegt die K-Frage auf Eis. Nun sorgen Umfragen wieder für Gesprächsstoff. Schulz ist deutlich beliebter als Gabriel. Der Parteichef entgegnet: Image ist nicht alles. Ein Fingerzeig?

SPD-Chef Sigmar Gabriel reagiert in der Debatte über die Kanzlerkandidatur seiner Partei zurückhaltend auf die guten Umfragewerte seines möglichen Rivalen Martin Schulz. "Popularität ist wichtig, aber nicht das Einzige, was Wählerinnen und Wähler interessiert", sagte Gabriel der "Passauer Neue Presse" ("PNP"/Samstag). Der in die Bundespolitik wechselnde EU-Parlamentspräsident Schulz wird als künftiger Außenminister und möglicher SPD-Kanzlerkandidat gehandelt.

Gabriel erinnerte an die Wahlkämpfe 2009 und 2013, als die jeweiligen SPD-Kanzlerkandidaten trotz anfangs blendender Umfragewerte untergingen. "Die Beliebtheitswerte von Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück waren die höchsten - und trotzdem haben sie verloren." Auch Angela Merkel sei ...

