Irakische Truppen und die kurdische Peschmerga kämpfen Seite an Seite gegen den IS. Doch nun fordern die Kurden, was Bagdad ihnen nicht geben will: einen eigenen Staat. Die Allianz droht an dem Streit zu zerbrechen.

Die Sandwälle und Gräben ziehen sich wie eine Schlange durch den Norden des Iraks Richtung Syrien, an einigen laufen neugeteerte Straßen mit Laternen und Kontrollposten entlang, auf denen kurdische Flaggen wehen. Die Kämpfer hier bestehen darauf, dass dies nicht die Grenze eines neues unabhängigen Staates sei - doch im Chaos, das mit den Kämpfen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak herrscht, könnte dies vielleicht bald der Fall sein.

Die Arbeiten an einer Art Grenzwall begannen 2014, als sich die von den USA unterstützten kurdischen Kämpfer - die Peschmerga - im Sommer jenes Jahres mit den anrückenden IS-Extremisten konfrontiert sahen. Diese hatten im Irak nicht nur die Armee aus vielen Gebieten wie etwa der zweitgrößten Stadt Mossul vertrieben, sondern bedrohten damals auch die Autonome Kurdische Region.

Seitdem hat die Grenze eine dauerhaftere Form angenommen, die einhergeht mit wachsenden Aspirationen der Kurden auf eine vollständige Unabhängigkeit. Die Grenze könnte zugleich aber auch die Verwerfungslinie für einen neuen Konflikt im Irak markieren, der ausbrechen könnte, sobald der IS geschlagen und vertrieben ist. Ein ähnlicher Prozess zeichnet sich in Syrien ab, wo syrische Kurden den Extremisten große Gebiete abgerungen haben.

"Es war unsere Frontlinie, jetzt ist es unsere Grenze, und wir werden für immer hier bleiben", sagt der Peschmerga-Kommandant und Unternehmer Sirwan Barsani. Er gehört zu einer wachsenden Zahl führender Kurden - darunter auch sein Onkel und Präsident des kurdischen Autonomiegebiets, Massud Barsani - die vom IS zurück eroberte Gebiete behalten wollen.

Die Kurden liegen ohnehin mit der irakischen Regierung in Bagdad seit der US-geführten ...

