Rom (awp/sda/afp/dpa) - Nach dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi will Präsident Sergio Mattarella nach eigenen Angaben "in den nächsten Stunden" über einen Ausweg aus der politischen Krise seines Landes entscheiden. Das erklärte Mattarella am Samstagabend nach dreitägigen Konsultationen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...