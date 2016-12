Unterföhring (ots) -



Fußballhelden, Starköche - und zwei Power-Frauen, die es wissen wollen: Acht Prominente spielen an der Seite von jeweils einem Weltklasse-Darts-Spieler um die erste "Promi-Darts-WM" - am 7. Januar 2017 live auf ProSieben. Für Darts-Experte Elmar Paulke ein Volltreffer. "Darts bekommt mit der 'Promi-Darts-WM' eine neue, große Bühne, das ist klasse für den Sport", sagt der Kommentator, der an diesem Abend live am Mikro sitzen wird. "Hier trifft sich wirklich das 'Who is Who' der internationalen Darts-Szene - und zwar direkt im Anschluss an die WM in London. Ich bin gespannt, wie sich unsere Promis schlagen werden und welcher am Ende die Nerven-stärke und das ruhige Händchen beweist, um hier als Sieger vom Oche zu treten. Klar ist: Mit der Unterstützung dieser Weltklasse-Spieler kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Die Profis werden schon dafür sorgen, dass das kein Kindergeburtstag wird!"



Das sind die prominenten Darts-Spieler im Überblick:



Kult-Manager Reiner Calmund, Star-Koch Steffen Henssler, Volksmusik-Star Stefanie Hertel, Weltfußballer Lothar Matthäus, Star-Koch Tim Mälzer, Moderator Matthias Opdenhövel, Wrestling-Shootingstar Tim Wiese und Sport-Moderatorin Laura Wontorra.



Die Profi-Darts-Spieler im Überblick:



"The Flying Scotsman" Gary Anderson (SCO), amtierender PDC-Weltmeister und Weltranglisten-Zweiter, "Mighty Mike" Michael van Gerwen (NED), aktuelle Nr. 1 der PDC-Weltrangliste, "Maximiser" Max Hopp (Hessen), bester deutscher Darts-Spieler, Platz 38 der PDC-Weltrangliste, "Hawaii 501" Wayne Mardle (ENG), ehem. PDC-Profi-Spieler und fünffacher WM-Halbfinalist, "Little John" Rowby-John Rodriguez (AUT), Platz 41 der PDC-Weltrangliste, "The Gentle" Mensur Suljovic (AUT), Platz 8 der PDC-Weltrangliste, Phil "The Power" Taylor (ENG), 16-facher Weltmeister und PDC-Weltranglisten-Vierter, "Snakebite" Peter Wright (SCO), PDC-Weltranglisten-Dritter.



Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf null kommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote? ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2017" live aus dem bereits ausverkauften Maritim-Hotel Düsseldorf. Joko Winterscheidt moderiert.



Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.



"Die Promi-Darts-WM 2017" am 7. Januar 2017 um 20:15 Uhr live auf ProSieben



