Regensburg (ots) - Klar, Bob Dylan war schon immer besonders. In jeder Hinsicht. Besonders ist auch, dass er, der Musiker, den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Nun geböte die Höflichkeit, dass man sich freut. Oder zumindest so tut als ob. Das Komitee hat lange auf eine Reaktion warten müssen. Vielleicht ist das Teil der Besonderheit Dylans. Schließlich ist er bekannt dafür, in den vergangenen Jahren nicht wirklich den Kontakt zum teuer zahlenden Publikum seiner Shows zu suchen. Aber zur Verleihung des Nobelpreises nicht zu erscheinen, ist noch einmal etwas anderes. Es ist ja nicht irgendeine Auszeichnung. Man könnte das als ultimative Coolness sehen. Oder schlicht als schlechten Stil. Es hat ihn schließlich keiner gezwungen, die Auszeichnung anzunehmen.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de