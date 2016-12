bmp Holding wird nach Meinung von SMC-Research im laufenden Geschäftsjahr dynamisch wachsen, auch wenn das Unternehmen die Ziele habe revidieren müssen. Mit der an das verschärfte Wettbewerbsumfeld angepassten Strategie sehen die Analysten sogar die Chance, dass 2017 der Sprung in die operative Profitabilität gelingen könnte. Die Aktie bleibe ein spekulativer Kauf.

In dem 2015 neu erschlossenen Kerngeschäftsfeld E-Commerce für den Bereich Schlafwelten hat sich bmp gemäß SMC-Research in relativ kurzer Zeit etabliert. Mit einem anvisierten Umsatz von 15 Mio. Euro in der aktuellen Periode zähle das Unternehmen schon heute zu den größten Shopbetreibern in Deutschland. Die beiden Töchter sleepz und Matratzen-Union sollen im Schlussquartal zusammengenommen operativ bereits profitabel wirtschaften - auch das sei ein bemerkenswerter Erfolg.

Dennoch habe das laufende Geschäftsjahr auch Rückschläge gebracht. Die Umsatzprognose habe zwei Mal zurückgenommen werden müssen, zuletzt habe sich vor allem ein intensiver Wettbewerb um Traffic im Web als eine große Wachstumsbremse erwiesen. Auch weitere Akquisitionen hätten im laufenden Jahr noch nicht realisiert werden können.

Das Management habe auf die Entwicklung reagiert und die Strategie adjustiert. Das weitere Wachstum solle verstärkt mit Partnern und über große Marktplätze vorangetrieben werden, entsprechende Verhandlungen und Vorbereitungen würden bereits laufen. Nach dem Verkauf einer größeren Position aus dem VC-Altbestand bestehe zudem nun finanzieller Spielraum für den nächsten Zukauf.

Die Analysten sehen das Unternehmen daher weiter auf einem dynamischen Wachstumspfad - die organische Steigerungsrate dürfte im laufenden Jahr nach Schätzungen von SMC-Research immerhin bei 17 Prozent liegen - und vor dem Sprung in die operative Profitabilität. Der Börsenkurs spiegele dieses Potenzial noch nicht adäquat wider, das Bewertungsmodell signalisiere einen Zielkurs von 1,00 Euro und damit ein Aufwärtspotenzial von 43 Prozent. Das Urteil laute unverändert "Speculative Buy".

