Nach der Gründung Ende 2015 erreichen die dänische Banking-App und das neue Startup mit der Mittelbeschaffung in Höhe von 4,2 Millionen EUR von Investoren, einschließlich des Hauptinvestors SEED Capital, ihre nächste Stufe. Vom 1. Dezember anwird die Mittelerhöhung Lunar Way unterstützen, weiter an Dynamik zu gewinnen im Rahmen seines Strebens, die alltäglichen Bankgeschäfte für junge Skandinavier bequemer und schneller zu gestalten.

Mit der App nach der Betaversion vom November 2016 markiert diese Investition nun den nächsten Schritt des Unternehmens auf dem viel versprechenden Markt smartphone-basierter Finanzlösungen für 15- bis 30-Jährige.

In Skandinavien wird das Team von Lunar Way seine Kräfte mit lokalen Partnern in jedem Land bündeln, um die zusätzliche Möglichkeit zu schaffen, darüber hinaus auch Darlehen und Kredite für die Nutzer anzubieten.

"Wir möchten die Art und Weise verändern, wie ein Bankkonto geführt wird, indem wir die Finanzprodukte neu gestalten, um sie an unsere mobile Lebensweise anzupassen. Wir sind überzeugt, Sie darin unterstützen zu können, Ihr Potenzial auszuschöpfen. Daher bündeln wir unsere Kräfte mit örtlichen etablierten Kräften, die Kredite anbieten und ihr Know-how einbringen können. Gleichzeitig sind wir in der Lage, noch schneller als jede Bank digitale Lösungen zu entwickeln. Dieses Partnerschaftsmodell berücksichtigt darüber hinaus nationale Besonderheiten und FSA-Richtlinien", erklärte Ken Villum Klausen, CEO von Lunar Way.

Ken Villum Klausen gründete Lunar Way im Jahr 2015 in Dänemark. Heute beschäftigt Lunar Way 30 Vollzeit-Mitarbeiter, die ihr technisches Know-how, ihre Erfahrung und ihre Entwicklungskompetenz mit der Sicherheit ihrer Partnerbank kombinieren.

Die Investoren von Lunar Way halten an der Vision fest, den Bankenmarkt mit einem nicht abebbenden Strom von neuen Ideen und zukunftsweisenden App-Diensten wie etwa Darlehen oder Devisenhandel erobern zu können. In Anerkennung der maßgeblichen Rolle der Smartphones aufgrund ihrer Leistung, Geschwindigkeit und Möglichkeiten, präsentiert Lunar Way nun wahrhaft coole neue Funktionen, die den Kunden das Gefühl eines modernen Technologieniveaus vermitteln, wie es anderen Branchen in den Jahren zuvor gelungen war.

Benutzeroberfläche wie bei sozialen Medien

Die Benutzeroberfläche von Lunar Way ist vergleichbar mit derjenigen mobiler Apps, wobei Spotify und Snapchat die größte Ähnlichkeit aufweisen. Auf diese Weise wird die Bedienung beschleunigt, wobei der Fokus auf Intuition, Bequemlichkeit und Zugänglichkeit gelegt wird.

Zu den wichtigen Funktionen gehören eine schnelle Konto-Einrichtung, eine bequeme Kartenaktivierung, die One-Touch-Kontosperrung, ein Echtzeit-Transaktionsfeed, der Sie den Überblick behalten lässt, eine monatliche Zusammenstellung von Einzahlungen und Entnahmen, die Nachverfolgung von Geldausgaben, sortiert nach Marke oder Shop, das Sparen für einen speziellen Wunsch mit zugehörigen Zielen und das Bezahlen von Rechnungen mit einem Foto und einer Wischgeste unter Einsatz von Pay-My-Bill.

Erhältlich für iOS und Android.

