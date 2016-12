Auf dem Eureka Park Marketplace werden Start-ups aus vier neuen Ländern vertreten sein

Auf der CES® 2017 kommt die Welt der Technik mit 50.000 Branchenexperten aus rund 150 Ländern zusammen. Unternehmen aus 57 Nationen stellen auf der Messe aus 9 mehr als 2016. Darüber hinaus ist Eureka Park™, der exklusive Bereich für Start-ups auf der CES 2017, das sechste Jahr Teil der Ausstellung. Mit mehr als 600 Start-ups aus 33 Ländern versammelt Eureka Park auf der CES 2017 Start-ups aus vier neuen Ländern: Tschechische Republik, Niederlande, Neuseeland und Ukraine. Die CES 2017, die sich im Eigentum der Consumer Technology Association (CTS)™ befindet und von dieser organisiert wird, findet vom 5.-8. Januar in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada statt.

"Die Welt kommt in der Tat zur CES", kommentierte Gary Shapiro, President und CEO der CTA. "Jedes Technologieunternehmen von Bedeutung rund um den Globus nimmt auf irgendeine Art oder in irgendeiner Form an unserer Ausstellung teil. Führende Vertreter großer und kleiner Unternehmen, von Regierungen und Medien usw. kommen auf der CES zusammen, um aktuelle Produkte und Dienstleistungen vorzustellen oder sich darüber zu informieren, zukünftige Partner kennen zu lernen, Geschäfte abzuschließen und/oder einfach mehr über die nächste Technologiewelle zu erfahren, die unsere Welt positiv verändert."

Zahlreiche internationale Besucher reisen als Mitglied der Delegationen im Rahmen des International Buyer Program (internationales Käuferprogramm, IBP) zur CES. Die CES nimmt am IBP teil, das von der International Trade Administration (Behörde für internationalen Handel) des Handelsministeriums der USA gesponsert wird. Auf der CES 2017 werden mehr als 100 offizielle CES-Delegationen aus der ganzen Welt erwartet.

Zur Erhöhung der globalen Reichweite gibt es auf der CES 2017 verschiedene Bereiche, die speziell auf die Hervorhebung der internationalen Aspekte der Ausstellung ausgerichtet sind. Auf dem Global Technology Marketplace werden während der CES 2017 die fast 900 internationalen Aussteller vertreten sein. In diesem Bereich der Messe sowohl im Westgate als auch im Sands auf der Ebene 1 in Halle G liegt der Fokus auf innovativen Technologien und Produkten aus der ganzen Welt. Um internationalen CES-Teilnehmern ein rundum positives Erlebnis zu bescheren, erhalten diese Zugang zu einer Reihe von Serviceleistungen und Ressourcen, darunter zu einer International Matchmaking Reception (internationale Netzwerkveranstaltung), International Business Centers (internationale Geschäftszentren, IBCs) und Dolmetschern vor Ort.

"Wir freuen uns darauf, an der CES 2017 teilzunehmen", erklärte Art Stavenka, der Gründer und Geschäftsführer von Kino-mo mit Sitz in London. "Wir waren auf der Suche nach der besten Möglichkeit, unsere neue Technologie, die Bilder die neuen Hologramme für den Massenmarkt - dem Anschein nach in der Luft schweben lässt, einzuführen und diese den Medien zu präsentieren. Die CES bietet uns die perfekte Plattform, dieses Produkt den zahlreichen Interessengruppen vorzustellen, auf die wir dort jedes Jahr treffen."

"Wir haben HEASE Robotics ins Leben gerufen, da wir die Ansicht vertreten, dass Robotertechnik unser Leben verändern wird", so Jade Le Maître, Chief Technical Officer und Mitbegründer von HEASE Robotics mit Sitz im französischen Lyon. "Wir haben einen Roboter konstruiert, der witzig, einfach und interaktiv ist. Wir freuen uns darauf, auf der CES potenziellen Kunden zu begegnen und Feedback zu erhalten. Es ist unglaublich, wie Start-ups an Sichtbarkeit gewinnen, wenn sie im Eureka Park ausstellen."

Eine vollständige Liste von Hotels sowie weitere Ressourcen finden Sie unter CES.tech. Um mehr über internationale Aussteller zu erfahren, konsultieren Sie bitte das Ausstellerverzeichnis der CES 2017.

Hinweis an Redakteure: Die offizielle Bezeichnung der globalen Technologieveranstaltung lautet "CES Bitte verwenden Sie nicht "Consumer Electronics Show" oder "International CES", wenn Sie sich auf die Veranstaltung beziehen.

Über die CES:

CES ist der Ort, an dem erfolgreiche Anbieter von Verbrauchertechnologie aus der ganzen Welt zusammenkommen. Seit 50 Jahren dient die Ausstellung als Teststätte für Innovatoren und bahnbrechende Technologien als weltweite Bühne, auf der zukunftsweisende Neuheiten auf dem Markt eingeführt werden. Als größte Praxisveranstaltung ihrer Art deckt die CES, die sich im Eigentum der Consumer Technology Association (CTA)TM befindet und von dieser organisiert wird, alle Aspekte der Branche ab und zieht Wirtschaftsführer und Vordenker aus der ganzen Welt an. Schauen Sie sich Mitschnitte von Höhepunkten der CES an. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und in sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)TM ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 287 Milliarden US-Dollar vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert die CES, das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

Reddit AMA mit Gary Shapiro von der Consumer Technology Association (CTA)

14. Dezember, 14 Uhr New Yorker Zeit

CES Unveiled Las Vegas

3. Januar, Las Vegas, Nevada

CES 2017 Register

5.-8. Januar, Las Vegas, Nevada

Winter Break

9.-12. März, Snowmass, Colorado

Digital Patriots Dinner

4. April, National Portrait Gallery

CES on the Hill

5. April, Rayburn Cafeteria

CES Asia 2017

7.-9. Juni, Shanghai, China

CEO Summit

21.-24. Juni, Amalfiküste, Italien

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161212006231/de/

Contacts:

Consumer Technology Association

Allison Fried: 703-907-7603

afried@CTA.tech

www.CTA.tech

oder

Krista Silano: 703-907-4331

ksilano@CTA.tech

www.CES.tech