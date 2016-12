Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ergebnistreiber Mikrochirurgie dürfte mittelfristig wieder profitabler werden, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Dienstag. In den kommenden fünf Jahren erwartet er für das Medizintechnik-Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent und beim Nettogewinn im Mittel ein Plus von 9 Prozent pro Jahr./edh/tav

ISIN: DE0005313704