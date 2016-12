Zürich (awp) - Der Verwaltungsrat der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft Alpine Select schlägt Michel Vukotic zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Er soll an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 22. Mai 2017 in das Gremium gewählt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Vukotic ist seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...