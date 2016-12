CUPERTINO (IT-Times) - Der iPhone-Hersteller Apple Inc. soll an der Investition in einen Fonds interessiert sein. Dieses Investment könnte Apple einen Einblick in die Technik der Zukunft geben. So stehe Apple offenbar in Verhandlungen mit dem japanischen Technologie-Holding SoftBank Group Corp. Apple...

Den vollständigen Artikel lesen ...