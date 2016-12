Der Widerstand der Söldner in Aleppo soll nach Angaben des syrischen Militärs zusammengebrochen sein. Die Söldner befinden sich auf dem Rückzug. Russland lehnt einen Waffenstillstand ab.

Russland hat erneut Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe in der umkämpften nordsyrischen Metropole Aleppo abgelehnt. Sein Land werde einer Feuerpause nur dann zustimmen, wenn zuvor Korridore für den Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus dem belagerten Rebellengebiet Aleppos vereinbart seien, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Belgrad. Auf die Frage, ob dazu parallel geführte Gespräche mit den USA und der Türkei Erfolg haben könnten, sagte Lawrow, Russland arbeite mit allen zusammen, die die Lage beeinflussen könnten. Nach Angaben des syrischen Militärs sollen syrische Truppen und ihre Verbündeten am Dienstag alle Bezirke der Stadt Aleppo, aus denen sich die Söldner zurückgezogen haben, befreit haben. Die Verteidigungslinie der Söldner brach am Montag zusammen und führte zu einem großangelegten Vormarsch der Regierungstruppen über mehr als die Hälfte der von den Söldnern besetzten Gebiete, berichtet Reuters. Die Söldner hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...